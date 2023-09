Reprodução/Instagram Maraisa rebateu os boatos de que estaria grávida

Maraisa esclareceu os boatos de que estaria esperando um filho do namorado, o empresário Fernando Mocó. Poucos meses após assumirem o relacionamento, o público especulava uma gravidez.

Durante um episódio do podcast Podpah, a artista aproveitou para negar o rumor. “Gente, eu não estou grávida!", afirmou. E quando perguntada se as pessoas realmente estavam acreditando no boato, ela respondeu: “Estão! O tempo inteiro falando isso. Eu não estou grávida, galera“.

Ela ainda revelou que é muito difícil engravidar, já que usa diversos métodos contraceptivos. “Eu não estou grávida e é muito difícil eu ficar grávida. Eu tenho DIU, tem chip, tem cinco anos que eu não sei o que é menstruar. Vai dar trabalho, eu não estou grávida, não“, reafirmou.

Apesar disso, a cantora disse que não descarta a possibilidade de ser mãe um dia e para isso pretende congelar alguns óvulos caso os planos para engravidar não aconteçam em breve.