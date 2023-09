Reprodução/Instagram 02.06.2022 Carol Narizinho e MC Mirella

Convidada do videocast “Selfie Service”, comandado pelo apresentador Lucas Selfie, exibido na última segunda-feira (11), Carol Narizinho, ex-panicat e ex-peoa, revelou o motivo que causou o fim de sua amizade com a cantora MC Mirella .



De acordo com Narizinho, o afastamento teve relação com Dynho , atual namorado da ex-amiga, e Sthefane Matos. Isso porque, segundo ela, Mirella “ficou com ciúmes por causa de Dynho”. “A Mirella eu não falo mais. A gente acabou se afastando porque ela é muito infantil”, destacou.



“Ela ficou com ciúmes de um negócio que rolou com a Sthe. Não tem nada a ver. Eu conheci a Sthe e ela ficou com ciúme por causa do Dynho. Não poderia ser amiga dela”, contou Carol.



Vale lembrar que, em “A Fazenda 13”, Sthefane e Dynho, que ainda era casado com Mirella, f icaram muito próximos no reality e trocaram carícias que incomodaram a MC. Na época, Mirella terminou o casamento, porém reatou a relação posteriormente. Atualmente, ela e Dynho estão grávidos de Serena, a primeira filha fruto do relacionamento deles.

Veja a entrevista completa: