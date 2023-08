Reprodução / Instagram 27.06.2023 MC Mirella e Dynho

A cantora MC Mirella surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (29) ao revelar o rosto da filha com Dynho Alves. A influenciadora registrou a ida ao médico, onde realizou o exame de ultrassonografia 3D.

Através dos Stories do Instagram, MC Mirella e Dynho Alves mostraram com detalhes o rosto da primeira filha do casal. A influenciadora está com aproximadamente 6 meses de gestação e já decidiu o nome que irá batizar a herdeira, Serena.

Apesar da bebê ainda não ter nascido, o casal fez o exame de ultrassonografia 3D onde é possível ver os traços do rosto da pequena. Nas redes sociais, internautas e Dynho Alves comentaram a semelhança do bebê com o dançarino.

"Está todo mundo falando que a menina é a cara do Dynho", apontou Mirella. "Ela está indignada...", disse o dançarino.

Na rede social, Mirella mostrou ter recebido diversas mensagens das seguidoras enfatizando a semelhança da bebê com Dynho Alves.

"Socorro, a cara do Dynho, essa puxou o pai", disse uma. "Vai ser a cara do Dynho", disse outra. "Já da para ver que é a cara do papai", apontou uma terceira.