Reprodução / Instagram 27.06.2023 MC Mirella e Dynho revelam sexo do bebe com transmissão ao vivo

MC Mirella e Dynho Alves realizaram um chá de revelação nesta terça-feira (27) para descobrir o sexo do bebe que a cantora aguarda. O casal anunciou a gravidez pelo Instagram, logo após reatarem o relacionamento.

Dynho e Mirella transmitiram ao vivo a hora da revelação, feita através de canhões de fumaça com a cor rosa, indicando uma menina. O vídeo foi compartilhado com os seguidores nas redes sociais.





A pequena, que deve se chamar Serena, será a primeira filha do casal dos ex-participantes de “A Fazenda”. Vale lembrar que Mirella chegou a se divorciar de Dynho quando o dançarino ficou muito íntimo de Sthe Matos, na 13ª edição do reality.





