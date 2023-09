Reprodução/Instagram Na Globo, Lívia Andrade chora e manda recado para Silvio Santos

Livia Andrade surpreendeu ao mandar um recado para Silvio Santos ao vivo na Globo. Durante o Domingão com Huck, a apresentadora se emocionou e quis falar com o ex-patrão.





Na 'Batalha Lip Sync', Tiago Abravanel fez uma homenagem para o avô. Com a cena, a artista não segurou as lágrimas e relembrou a época em que trabalhou no Programa do Silvio Santos, no SBT.





"Sisi [Silvio Santos], eu sei que vai chegar até aí: eu estou morrendo de saudade de você. Ele com certeza vai ver porque o neto está aqui. Estar aqui em um domingo, é um dia muito especial. A gente fala de domingo, fala de Silvio. Foram mais de dez anos ali do lado, quando o auditório pegou um pompom, já me deu um negócio, minha cabeça deu uma bugada", disse ela.

Luciano Huck se surpreendeu e bem-humorado também mandou uma mensagem ao veterano. "Eu só não vou ficar com ciúmes porque é o Silvio Santos. Silvio, um beijo para você, para Iris [Abravanel], para a família toda", declarou.

Vale lembrar que Livia Andrade saiu do SBT em 2020 e dois anos depois foi contratada pela Globo para participar do Domingão.

