Victor Meyniel levou 42 socos do agressor

Victor Meyniel participou de uma reportagem do 'Fantástico' sobre o caso de agressão por homofobia que sofreu no sábado (2). O programa trouxe novas imagens e relatos sobre o espancamento do ator na portaria do prédio do estudante de Medicina Yuri de Moura Alexandre .

De acordo com a advogada do ator, Maíra Fernandes, e com as imagens de segurança, Victor foi agredido com 42 socos em menos de um minuto.





Na entrevista, o humorista afirmou que não conhecia Yuri. "Nunca tinha o visto na minha vida. Eu achei um cara muito bonito, com um papo legal, falou que era estudante de Medicina, me convidou para ir até a casa dele, pra gente beber um vinho. Chegamos lá, ele abriu um vinho. Sentamos no sofá, tiramos os sapatos, bebemos o vinho, ficamos vendo clipes", contou.

A situação mudou quando Karina de Assis Carvalho, que divide apartamento com Yuri , chegou em casa após o plantão. "Ficou um clima completamente desconfortável. Ele ficou frio, completamente frio, distante. Eles começaram a se desentender entre eles, pois a porta estava destrancada e ele tinha aberto um vinho dela. Então eu comecei a me sentir nervoso, acuado, meio esquisito e comecei a quebrar o gelo porque eu sou assim, eu tenho essa personalidade".

A discussão entre os amigos teria se dado porque Yuri abriu um vinho que era de Karina e, segundo ela, caro. "A gay tem 1 milhão de seguidores", escreveu Yuri tentando tranquilizá-la sobre Meyniel.

Com o clima pesado, Yuri deixou o ator no apartamento com Karina e foi para a academia do prédio. Ela mandou novas mensagens pedindo para ele voltar e mandar a visita embora. "Quando ele subiu, ele já numa agressividade... Nossa, bizarra. Me colocou para fora do apartamento. Me expulsou, e me empurrou, eu caí, eu caí no corredor, e eu comecei a ficar tentando entender na minha cabeça o porquê daquela situação, daquele ato agressivo", disse Victor.

"Por ambas as partes. Não rolou nenhum tipo de conversa comigo de que eu estava sendo, na visão deles, inconveniente, jamais", seguiu.

As imagens de segurança exibidas no programa mostram os dois discutindo no andar com a porta aberta. "Eu estava com raiva pela situação que eu passei e eu falei assim: 'você não tem que agir assim'".

Então, cada um deles desce para o térreo por um elevador. Na portaria eles discutem por quatro minutos, a maior parte do tempo na frente do porteiro. "Eu ia embora, eu estava na portaria para isto, mas ele veio falar comigo e teve uma hora que quando a gente estava andando pelo hall, ele me empurra e eu fico mais revoltado ainda pela agressão mínima que seja".

O ator ressaltou o momento que a discussão partiu para uma agressão. De acordo com ele, foi o questionamento da sexualidade de Yuri. "Eu falo e indignado completamente, frustrado e com raiva, perguntando porque que ele tinha feito aquilo. Se ele não era assumido".

Ali, Yuri perde o controle e derruba Meyniel no chão e começa a espancá-lo. "Enquanto ele me batia, falava: 'Viadinho é você! Eu não sou!'".

O porteiro Gilmar José Agostini foi indiciado por omissão de socorro. Nas imagens, ele observa a cena sem tomar nenhum tipo de atitude e chegar até a beber café. "É sobre prestar socorro, é sobre ser empático, humano. Ele só chamou o síndico depois de eu ter ligado pro 190", disse Victor.

"Eu tenho 26 anos. Sou jovem. A gente tem que saber onde a gente está se metendo. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo, de coração. Agressão não é justificativa. É sobre civilidade. A gente evolui sempre, a gente tem que evoluir", concluiu o ator.

