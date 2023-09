Reprodução/Globo - 04.09.2023 Bruno de Luca estava com Kayky Brito antes de atropelamento do ator





O programa Domingo Espetacular, da Record, exibiu neste domingo (10) novos vídeos do ator Bruno de Luca após o atropelamento do ator Kayky Brito, no Rio de Janeiro (RJ).

Nas imagens divulgadas pela Record, De Luca vê a colisão, se desespera, mas não chega perto. Depois, Bruno de Luca atravessa a avenida onde o amigo foi atropelado, vai até o próprio carro e depois retorna ao quiosque onde os dois conversavam antes do atropelamento de Brito.





No fundo do quiosque, Bruno De luca teria tentado conversar com um funcionário do espaço, até que uma mulher vestida de rosa chega. De Luca, então, abandona o local através da faixa de areia da praia da Barra da Tijuca.

Em entrevista ao "Domingo Espetacular", duas supostas testemunhas afirmam que Bruno de Luca sabia que a pessoa atropelada era Kayky Brito. Uma delas, a mulher de rosa, comentou o caso. "Ele falar que não sabia é impossível. Eu avisei, falei: 'olha lá o que aconteceu com o seu amigo, meu Deus'. (...) Eu fiquei em estado de choque", disse a mulher.

Ao vivo no #DomingoEspetacular : novas testemunhas dizem que Bruno de Luca sabia que o homem atropelado era Kayky Brito



➡️ Assista no @sigaplayplus : https://t.co/wzmXT6Dw15 pic.twitter.com/DMWUQPcrJ5 — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) September 10, 2023













Ao vivo no #DomingoEspetacular : testemunha afirma que avisou Bruno de Luca do atropelamento de Kayky Brito



➡️ Assista no @sigaplayplus : https://t.co/wzmXT6Dw15 pic.twitter.com/yhHaLQP47x — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) September 10, 2023





Segundo a Record, as imagens exibidas fazem parte da versão estendida do conteúdo divulgado pela polícia na investigação do caso.

Depoimento de Bruno de Luca

No depoimento para a polícia , Bruno de Luca disse que só soube que a pessoa atropelada era Kayky Brito no outro dia. O apresentador explicou que viajou para São Paulo para assistir ao festival The Town e tentou contato com o amigo. Foi assim descobriu, através da irmã de Kayky, Sthefany Brito, que ele estava internado em estado grave. Bruno De Luca garante que não se lembra como foi embora.

Na hora do acidente, De Luca afirma que ouviu um barulho de impacto, mas não o som de frenagem. Ele também disse que viu uma pessoa arremessada para o alto e colocou a mão na cabeça e entrou em desespero, por ter "pavor de acidentes".

Segundo ele, os dois estavam na casa de Bruno conversando sobre uma peça que querem fazer juntos, quando resolveram ir até o quiosque para beber, por volta das 22h. Eles usaram o carro de Bruno, que ficou estacionado em frente ao quiosque, do outro lado da Av. Lúcio Costa, e que ficou marcado que eles voltariam de carro de aplicativo porque beberiam. Bruno explicou que Kayky, antes da meia-noite, se despediu e virou as costas, e que não sabe o que o ator foi fazer no carro.

Como está Kayky Brito

Kayky Brito, de 34 anos, permanece com o quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24 horas, informou o Hospital Copa D'Or, em boletim médico no sábado (9). O ator está sedado e utilizando ventilação mecânica na UTI (Unidade de Terapia Intensiva da Unidade).

Na segunda-feira (4), ele passou por uma cirurgia de fixação de fratura de pelve e do membro superior direito. Segundo o hospital, o procedimento foi realizado "com sucesso".