A 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) negou, na última quarta-feira (6), o pedido de habeas corpus solicitado pela defesa de Yuri de Moura Alexandre, que agrediu o ator Victor Meyniel em um prédio em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense.

O advogado de Yuri solicitou a liberdade provisória alegando que o cliente estava sofrendo constrangimento ilegal, contudo a desembargadora Denise Vaccari Machado Paes afirmou em sua decisão que não há fundamento para o argumento.

A magistrada justificou que a prisão é necessária devido a forma "extremamente violenta e cruel das agressões que levou a vítima a perder os sentidos por alguns instantes e que demonstram a personalidade violenta e desequilibrada do acusado".

Denise ainda argumentou que os autos do processo indicam que o crime se deu por motivo fútil e por questões ligadas à orientação sexual de Victor, caracterizando um crime por LGBTfobia.

A desembargadora também citou a repercussão das imagens da agressão e a comoção social diante das circunstâncias e dos ferimentos causados a vítima, que teve parte do rosto deformado, com hematomas e arranhões: "A foto da vítima, acostada ao laudo de exame de lesão corporal anexada aos autos, corrobora a gravidade e a violência praticada".



Em nota, os advogados de Victor informaram que consideram acertado o indiciamento do agressor, bem como do porteiro, o que já foi realizado pela Polícia Civil. O próximo passo é o Ministério Público oferecer a denúncia.

Os advogados destacaram ainda que a tipificação da injúria com preconceito homofóbico se justifica, mesmo que o agressor já tenha se relacionado com outros homens anteriormente, pois os socos começaram quando Victor perguntou, na portaria do prédio, se as pessoas sabiam da orientação sexual de Victor.







Cenas de violência

Reprodução/Instagram/Twitter - 06.09.2023 Victor Meyniel foi arrastado por porteiro após agressões





Nas cenas registradas pelas câmeras, Yuri aparece desferindo socos em Victor, enquanto o porteiro GilmarJosé Agostin apenas observa. Apenas após cerca de dois minutos que o ator sofreu a agressão é que o porteiro o ajuda a levantar e liga para o síndico para comunicar o fato.

Ao depor no inquérito, o síndico descreveu o porteiro como uma "pessoa simplória" e que teve "medo da situação".

“Que descreve o porteiro como uma pessoa simplória, que tem medo das coisas, que é diabético e cuida do irmão que está internado, por isso o declarante acredita que o porteiro não interviu”, diz o trecho do depoimento divulgado pelo G1.

