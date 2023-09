Caso Victor Meyniel

O ator Victor Meyniel foi espancado no sábado (2) após sair de uma festa em Copacabana, no Rio de Janeiro, com Yuri de Moura Alexandre, que o convidou para casa. Eles tiveram momentos de intimidade no local, mas o artista foi agredido pelo estudante de medicina na portaria do prédio, diante do porteiro. A polícia concluiu as investigações na sexta-feira (8).