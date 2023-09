Reprodução Agressor de Victor Meyniel





Karina de Assis Carvalho, mulher que divide apartamento com Yuri de Moura Carvalho - agressor de Victor Meyniel - esteve na 12ª DP, em Copacabana, na quarta-feira (6), para prestar depoimento sobre o caso.

A mulher, de 29 anos, ficou quase quatro horas na sede da polícia e preferiu não lidar com a imprensa após o depoimento. Karina estava no apartamento, na madrugada da agressão, chegou a conversar com Victor Meyniel e teria visto a confusão com Yuri.

Um ponto chama atenção na participação de Karina na história. O ator Victor Meyniel teria escutado do agressor que ela era apenas uma amiga, mas, para o sargento que o prendeu em flagrante, Yuri de moura Carvalho colocou Karina como "mulher".

No início da semana, a defesa do agressor tentou usar a certidão de casamento de Yuri com outro homem para soltá-lo, o que não deu certo.

“Importante registrar que, embora o custodiado [Yuri] já tenha sido casado com outro homem e possua interesse em pessoas do mesmo sexo, tais fatos não impedem que ele tenha praticado o delito de lesão contra a vítima e a injuriado por homofobia”, apontou o magistrado.





Meyniel foi espancado no sábado (2) após sair de uma festa em Copacabana com Yuri, que o convidou para casa. Eles teriam momentos de intimidade até que, segundo Meyniel, Karina teria chegado, o que deixou Yuri incomodado. O estudante de medicina foi preso em flagrante após agredir Victor e a Justiça do Rio determinou a prisão preventiva, apontando a "extrema violência" de Yuri. Já Gilmar José Agostini, porteiro que presenciou a agressão e arrastou Victor Meyniel, foi autuado por omissão de socorro.