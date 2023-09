Reprodução Baixista do Ultraje a Rigor segue internado em estado grave

O baixista do Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, também conhecido como Mingau, de 56 anos, segue internado em estado grave na UTI do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.

De acordo com o boletim médico divulgado neste sábado (9), o músico está sedado, sob ventilação mecânica, e recebe suporte para controlar a pressão intracraniana.





"O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (Mingau), segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, em estado grave. O paciente está sedado, sob ventilação mecânica e recebendo suporte clínico para controle da pressão intracraniana", diz a nota.



Mingau passou por uma nova cirurgia para diminuir a pressão craniana na quinta-feira (7) . O baixista foi baleado na cabeça, no sábado (2), enquanto passava de carro por uma rua na Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro.

Rinaldo foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência, no dia seguinte aos tiros, no domingo (3) . Em coletiva de imprensa realizada na terça-feira (5), a equipe médica revelou que Rinaldo foi atingido do lado esquerdo da cabeça e o projétil atravessou o crânio do baixista.



Três suspeitos de alvejar o carro do músico podem ter fugido de Paraty. Na sexta-feira (8), o delegado do caso Marcello Russo, da 167ª DP de Paraty, informou que os homens continuam foragidos. Um suspeito está detido.

