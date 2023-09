Reprodução/Instagram Filha de Mingau expõe pessoas oportunistas em meio à internação do pai

Nesta sexta-feira (8), a família de Mingau divulgou uma carta de agradecimento. O músico do Ultraje a Rigor está internado em estado grave após ser baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro.

A família nomeou as pessoas que estão ajudando na recuperação do baixista.





"Atravessamos um momento muito difícil de nossas vidas, e no qual precisamos de apoio, de empatia e, principalmente, de respeito para superá-lo. Mas graças a Deus, e à boa vontade de inúmeras pessoas que se mobilizaram para socorrer o Mingau desde o ocorrido em 2/9/2023, estamos conseguindo vencer", começaram.

"Por isso, gostaríamos de agradecer: Alexandre Padilha, Ministro-chefe das Relações Institucionais; Cláudio Castro, Governador do Estado do Rio de Janeiro; Luciano de Oliveira Vidal, Prefeito de Paraty; Pastor Izaques, Vice-prefeito de Paraty; Luiz Antônio de Souza Teixeira Jr, Secretário Estadual da Saúde do Rio de Janeiro; Carla Lacerda, Secretária Municipal da Saúde do Rio de Janeiro; Fabrício Soares, Secretário Executivo de Governo, Prefeitura Municipal de Paraty; Paulo Roberto Miranda, Secretário Municipal do Turismo de São Paulo; Rosane Castro e demais socorristas; médicos e enfermagem do Hospital Municipal Hugo Miranda, todos de Paraty; policiais que acompanharam o traslado da ambulância ao aeroporto de Paraty; Bombeiros do Rio de Janeiro, unidade Lagoa, que o trouxeram de helicóptero para São Paulo", seguiram.

A nota destaca a equipe médica. "Staff do Hospital São Luiz Itaim (Dr Daniel Favarão, diretor geral; Thiago Romano, coordenador da UTI neurológica, e demais médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de limpeza, seguranças, assessoria e colaboradores); Dr. Manuel Jacobsen, Prof. Dr. de Neurologia do Hospital das Clínicas de São Paulo e sua equipe, responsáveis pela cirurgia e acompanhamento pós-operatório; bancos de sangue de todo o Brasil".

"Queremos ainda expressar nossa especial gratidão: amigos do The Noite; Patrícia Carpentieri; Reinaldo Cavalcante Moraes; Fabiana Lessa; Flávio e Sandra Decaroli; Dorotéia, Matheus e Vinicius Fragata; Fábio Yamamoto e família; Dr. Osvaldo Nico Gonçalves, Secretário Executivo de Segurança Pública do Estado SP; Capitão Guilherme Derrite, Secretário de Segurança Pública do Estado de SP; Dr Samir Lisak, Assessor da Secretaria de Segurança Pública do Estado de SP; Dr Jefferson Galvez; Dr Ricardo Iglesio; Dr Rodrigo Nogueira; Júnior Aragaki; Caio Mancini; Suzi Poço; Bruno, de Paraty; e a galera de Trindade: José Carlos (Pousada Figueira), Patrícia Spada, Ruan e Felipe Cachaça. E também a quem está doando sangue e continua na torcida e orando pela recuperação do Mingau", concluiu a carta, assinada por Dona Zica, Marcelo e Adriana Amaral, Isabella e Annamaria Aglio.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !