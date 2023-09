Reprodução Mingau

Três suspeitos de alvejar o carro do músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, podem ter fugido de Paraty. Nesta sexta-feira (8), o delegado do caso Marcello Russo, da 167ª DP de Paraty, informou que os homens continuam foragidos.

"Estamos fazendo buscas e solicitando informações anônimas para tentar efetuar a prisão dos três foragidos. A polícia está trabalhando em busca de alguma pista que forneça a localização deles, já que suspeitamos que eles não estejam mais em Paraty", informou ao Extra.

Mingau foi baleado na cabeça quando o carro foi alvejado na madrugada de domingo (3). O músico dirigia no bairro de Ilha das Cobras, em Paraty. Na segunda-feira (4), a polícia prendeu um suspeito após uma denúncia anonima.

"É compatível com o calibre de um projétil e três estojos que encontramos no local da tentativa de homicídio do integrante da banda Ultraje a Rigor. Então, também conseguimos, através dessa prisão e de outras informações, fechar o quebra-cabeça na autoria com mais 3 elementos já identificados e qualificados", apontou Marcelo ao Brasil Urgente.

Mingau segue internado na UTI em estado grave após ser baleado na cabeça. Nesta sexta-feira (8), o Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or divulgou um novo boletim médico sobre a saúde do músico.

"O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (Mingau), segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, em estado grave. O paciente está sedado, sob ventilação mecânica e recebendo suporte clínico para controle da pressão intracraniana", diz a nota.