Reprodução Sthefany Brito publica mensagem de agradecimento a motorista: 'Anjo'

A atriz Sthefany Brito, irmã de Kayky Brito, publicou uma mensagem se solidarizando e agradecendo o motorista de aplicativo Diones Silva nesta quinta-feira (7). O homem estava dirigindo o veículo que atropelou Kayky Brito no último sábado (2), na avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Através do Instagram, a atriz enfatizou agradecimentos a Diones Silva por ter prestado socorro imediato ao irmão após o atropelamento.

"Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, a nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele! Seremos eternamente gratos!", afirmou.

A atriz também agradeceu a mobilização dos internautas, que estão mandando mensagens de apoio à família de kayky. "Gostaríamos de expressar os nossos mais sinceros agradecimentos a todas as manifestações de carinho que temos recebido. Essa corrente de amor e de boas energias reforçam a nossa fé todos os dias. (...) Por aqui, estamos concentrados na recuperação do Kayky, com muita fé, amor e gratidão!".