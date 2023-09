Reprodução O motorista se pronunciou sobre a arrecadação de dinheiro que promoveu

O motorista Diones Coelho da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito no último fim de semana, se pronunciou sobre a vaquinha virtual que promoveu. Diones agradeceu todo o apoio e os mais de R$ 170 mil arrecadados, e anunciou que estaria a encerrando.



Em entrevista ao Splash, do UOL, o motorista explicou como isso foi importante para ele: "Feliz que vou poder consertar o meu carro e feliz que os brasileiros se sensibilizaram com a minha causa. Só de saber que vou conseguir voltar a trabalhar, o que amo fazer, já sou eternamente grato".

A meta estipulada era de R$ 30 mil, mas Diones conseguiu muito mais. O aplicativo 99 havia o bloqueado, mas por fim desbloquearam para que conseguisse voltar a trabalhar.

"Não tenho como trabalhar [sem o carro]. Para a minha surpresa, o aplicativo me bloqueou, mesmo com as investigações apontando [até agora] uma fatalidade. Nunca tive nenhuma intenção de machucar o menino", relatou.

Com o acidente, o motorista teve um prejuízo de R$ 10 mil, sendo o valor da franquia de R$ 4 mil e parcelas do veículo em R$ 1,7 mil.

Em relação ao estado de Kayke, Diones se mostrou muito solidário. "Fiquei até ver ele ser colocado na maca e enviado pra dentro da ambulância. Perguntei aos bombeiros se ele estava bem. Os bombeiros disseram: 'Não, ele não está bem'. Logo em seguida, saíram rapidamente com ele", explicou.

"Tinha muito sangue que vinha da cabeça do Kayky, e este rapaz, imagino ser enfermeiro, pegou o telefone da minha mão e falou com os bombeiros", acrescentou.

"Como o Kayky caiu de barriga pra cima, ele disse aos bombeiros que iria virar Kayky pra que ele não broncoaspirasse. Tinha muito sangue próximo a cabeça, cena muito forte de presenciar", completou.

*Texto de Júlia Wasko

