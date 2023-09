Reprodução Caso Kayky Brito: Bruno De Luca presta depoimento no Rio de Janeiro





O apresentador Bruno de Luca chocou parte da web que acompanha os desdobramentos do acidente do ator Kayky Brito. Bruno, que estava com Kayky na noite do acidente, disse em depoimento para a polícia que só soube que a pessoa atropelada era o amigo no outro dia.



O apresentador explicou que viajou para São Paulo para assistir ao festival The Town e tentou contato com o amigo. Foi assim descobriu, através da irmã de Kayky, Sthefany Brito, que ele estava internado em estado grave. Bruno De Luca garante que não se lembra como foi embora.

O depoimento do apresentador causou estranheza em parte dos internautas. "Nossa!!! Que estranho? Quem fica apavorado da forma que ele ficou quando um desconhecido é atropelado? Bruno de Luca diz à polícia que soube do acidente com Kayky Brito no dia seguinte", questionou uma internauta.

"Gente...nada faz sentido. O garoto aparece nas imagens indignado com o acidente, as pessoas ao redor saem na rua pra ver pelo barulho e ele diz que só soube do acidente no dia seguinte. Tá doido?", perguntou outra.

"Ninguém está falando, mas o cara que estava cobrando com a maquininha fica nervoso e parece que “taca” longe. E no vídeo anterior, ele já estava com a máquina na mão. Ou seja, tudo indica que Kayky foi pegar cartão para pagar. E o Bruno de Luca sabia", apontou outro internauta.

Na hora do acidente, De Luca afirma que ouviu um barulho de impacto, mas não o som de frenagem. Ele também disse que viu uma pessoa arremessada para o alto e colocou a mão na cabeça e entrou em desespero, por ter "pavor de acidentes".

Segundo ele, os dois estavam na casa de Bruno conversando sobre uma peça que querem fazer juntos, quando resolveram ir até o quiosque para beber, por volta das 22h. Eles usaram o carro de Bruno, que ficou estacionado em frente ao quiosque, do outro lado da Av. Lúcio Costa, e que ficou marcado que eles voltariam de carro de aplicativo porque beberiam. Bruno explicou que Kayky, antes da meia-noite, se despediu e virou as costas, e que não sabe o que o ator foi fazer no carro.