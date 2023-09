Reprodução/Instagram - 19.04.2023 Rodrigo Godoy e Preta Gil se separaram neste ano





Preta Gil criticou o ex-marido, Rodrigo Godoy, enquanto comentava o estado de saúde durante a internação para tratar o câncer no intestino . A cantora passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no reto e afirmou que não dormiu pensando no fim do casamento com o personal trainer, apontado de traí-la com a stylist da artista, Ingrid Lima.

"Essa noite tive insônia e não dormi, passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios e maquiavélicos e tão sujos comigo", afirmou nos stories do Instagram, na manhã desta segunda-feira (4).





A artista questionou o período que passou com Rodrigo e a relação com a Ingrid: " Não consigo aceitar, como fui casada nove anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa? Meu Deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim".

"Faço de tudo, juro que tento, mas dói, dói, dói, dói! Sim, não superei tanta baixaria. Me explica como supera tão rápido algo tão cruel? Um dia estarei preparada para dividir com vocês tanta sujeira", complementou. Preta Gil e Rodrigo Godoy se casaram em 2015 e se separaram em meio à polêmica da traição neste ano, pouco após a cantora ser diagnosticada com câncer.

