Preta Gil recebeu nesta segunda-feira (4) a visita de famosos no hospital, onde segue se recuperando da cirurgia de retirada de tumor do reto. A passagem das celebridades pelo local acontece após a cantora desabafar nas redes sociais sobre a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy .

Entre os presentes estavam amigos famosos de longa data de Preta, como a atriz Carolina Dieckmann. Se juntaram à dupla o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que levaram uma caixa de chocolate de presente de Sabrina Sato. A artista relatou que não podia comer chocolate nesta etapa do tratamento contra o câncer e Bruno brincou que comeria por ela.





O clima descontraído também se destacou nos vídeos publicados por Preta nos stories do Instagram, em que a cantora aparece segurando pelúcias que também ganhou de presente.

"Está uma festa aqui. Estou chocada", afirmou Giovanna. "É a continuação do The Town", ironizou Gagliasso, se referindo ao festival que acontece em São Paulo. "Alok está chegando aí e Bruno Mars está ali na recepção", complementou a esposa do ator.

"Por onde ela passa é festa e amor", comentou Giovanna nas próprias redes sociais, ao registrar visita à Preta. Carolina também compartilhou fotos do momento nas redes. Confira abaixo:





