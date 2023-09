Reprodução/Instagram - 04.09.2023 Morgana Secco é a mãe de Alice, a 'menina das palavras difíceis'





Morgana Secco lidou com o sucesso de Alice nas redes sociais desde o primeiro vídeo em que mostrou a filha aprendendo palavras difíceis. Há dois anos, a carreira de fotógrafa foi deixada de lado para a gaúcha assumir a função de produtora de conteúdo aos mais de 8 milhões de seguidores, somados entre o Instagram, TikTok e YouTube.

Como uma criança de 4 anos reage a isso? Morgana conta ao iG Gente que a percepção da filha com a repercussão dos vídeos “foi mudando ao longo do tempo”, mas a questão da fama e popularidade ainda é algo “muito abstrato” para ela. A influenciadora precisou recorrer ao lúdico e a conceitos da realidade da criança para explicar porque as pessoas a abordam pelas ruas de Londres, onde a família mora.





“Por mais que eu explique desde muito tempo atrás para ela, ainda é difícil de ela entender a dimensão [...] Sempre que alguém vinha abordar ela na rua, ela conversava, porque ela é de falar com pessoas, no geral. Tanto fazia se a pessoa que vinha falar com a gente na rua era conhecida ou não, ela nunca percebeu a diferença. Agora ela está em uma fase em que a criança começa a estranhar quem não conhece. Então estou começando a precisar ter essa conversa que não precisei ter antes”, aponta.

Diante da confusão de Alice ao conhecer os admiradores, Secco relata que fez analogias com a “Frozen” e comparou a filha com a protagonista de um dos filmes favoritos dela. “Fiz um paralelo com a Elsa. Falei para ela: ‘Imagina que você encontra a Elsa na rua, que é uma pessoa que você assiste e gosta muito. Quando a pessoa te vê, é parecido com isso. Você não conhece ela, mas a pessoa vê os nossos vídeos. A gente faz os vídeos e as pessoas nos enxergam’. Ela está começando a entender esse universo muito abstrato”, declara.





Domingão: ‘Só vou fechar se ela quiser’

A influenciadora diz que a honestidade é a prioridade nas explicações do trabalho para a filha, que enxerga os vídeos como parte de uma grande brincadeira. Morgana Secco ressalta que só grava com Alice “no melhor momento do dia”, seja após brincar com ela ou ao notar o bom-humor da criança.

“Nunca digo: ‘A gente tem que gravar’. Sempre falo: ‘Quer gravar aquele vídeo que falei?’ Se ela disser ‘não quero’, está bom, vou fazer outra coisa [...], mas na imensa maioria das vezes ela diz ‘eu quero fazer’. Porque, para ela, é completar a brincadeira. Isso que faz diferença, faz ela ficar tranquila e me deixa tranquila também. Se fosse uma coisa que ela é obrigada a fazer, acho que ia preferir que a gente não fizesse”, reflete.

Entre as gravações para os canais da mãe e publicidades, a “menina das palavras difíceis” chamou a atenção da Globo neste ano e foi chamada para apresentar o quadro “Pequenos Gênios”, do “Domingão com Huck” . As filmagens para o programa ocorreram à distância, na casa da família na Inglaterra, e Morgana relembra que a filha “não queria gravar” no primeiro dia do prazo dado pela emissora.

“Não tinha assinado o contrato. Falei para o pessoal do ‘Domingão’ que ela não queria gravar de manhã, que tentaria de novo de tarde, mas se por acaso ela não quisesse, tentaria amanhã. Mas falei para o Schiller [marido], se por acaso ela não quiser, não vou gravar, simplesmente. Só vou fechar isso se ela quiser. Espero de novo o momento dela, de ela estar tranquila e pergunto para ela se quer gravar. Se sim, beleza. Mas se ela demonstra que está muito distraída ou coisa assim, sempre respeito o que ela fala”, reforça.

A influenciadora compartilha que precisou ter mais “paciência” com Alice nas filmagens iniciais para os “Pequenos Gênios”, já que a criança não entendia a atração e não se interessou tão rápido. “A dificuldade maior da primeira fase dessas gravações é que ela ainda não conhecia o programa, não sabia do que se tratava, era uma novidade um pouco abstrata”, analisa.

Os erros de gravação da Alice 🥹 Eu não aguento tanta fofuraaaa #Domingão pic.twitter.com/nd6VhYNby8 — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 20, 2023





Secco destaca que Alice não decora as falas das gravações, mas repete o que a mãe diz. Essa é uma atividade que a pequena gosta de fazer, assim como as palavras complicadas que já dizia com um ano de vida. No entanto, a mãe conta como ela passou a ter mais interesse a partir do momento que conheceu melhor o quadro e assistiu outras crianças talentosas.

“Quando foi para semifinal, que ela já tinha visto os programas iniciais, aí foi muito fácil. Ela adorou e falou: ‘Quero gravar, vamos fazer’. Porque daí ela viu as pessoas e sabia o nome dos participantes, achou super divertido”, explicou.

Das críticas às mensagens de Xuxa

Apesar de respeitar o momento de Alice, Morgana expõe ainda receber muitas críticas e “pitacos” sobre a criação da filha. “[Há críticas] sobre qualquer coisa [risos]. Quando temos uma quantidade de seguidores maior, é meio inevitável que tenha gente querendo palpitar e julgar. Quando se fala então de criança e maternidade, as pessoas acham que pode julgar tudo. Elas julgam mesmo sem conhecer, porque acho que quem me acompanha de perto, que presta atenção no que eu faço, não consegue imaginar outra coisa a não ser um ambiente tranquilo”, avalia.

A influenciadora recorda situações em que lidou com notícias sobre a filha que repercutiram fora da “bolha” e criticou o sensacionalismo envolvido no processo. “Quando fura essa bolha, que vai para mídia, consequentemente acaba tendo muita gente que não faz ideia de como a gente é, do que a gente faz. Aí vê uma manchete que muitas vezes é sensacionalista e sai tirando conclusões, espalhando coisas. Mas é o que acontece”, lamenta.

Entre os aprendizados que teve criando Alice diante das câmeras, Secco diz que passou a ter um cuidado maior com a exposição das duas filhas, a mais velha e Julia, de apenas 9 meses. “Até ter as viralizações, eram umas postagens inocentes, mas nunca tinha realmente parado para avaliar postagem a postagem, se tinha alguma coisa que eu deveria não deveria ter postado”, comenta.





“Acho que sou mais cautelosa ainda do que eu já era. Nunca fui de postar qualquer coisa, mas acho que aumentou o cuidado [...] Passou a ser mais consciente, as coisas que eu escolho ou não. A Julia já nasceu nesse novo ambiente de que tudo que escolho postar dela já é mais pensado e filtrado. Se ela está só de fralda, talvez tivesse postado uma foto da Alice só de fralda e sem blusa quando era bebê. Acho um absurdo que isso não seja normal, mas hoje em dia penso que vou pecar por excesso, e não vou postar. Qualquer detalhezinho, não posto por via das dúvidas, para evitar qualquer coisa”, completa.

Além de se adaptar aos cuidados da exposição das crianças na internet, Morgana continua assimilando outros aspectos da vida de influenciadora. Ela assume ter sonhos mais “ousados” desde que notou o retorno da mudança de carreira, mas também diz se surpreender com reações de famosos.

“Quando pessoas famosas comentam e me mandam mensagem, falo: ‘Sério? Meu Deus, como assim?’ Ainda não caiu a ficha. Acho que, por a gente não estar no Brasil também, não tenho esse contato ‘vida real’ com as pessoas, então, ainda fica uma coisa quase abstrata assim, por ser só no digital. Mas bastante coisa ainda me deixa meio ‘uau’”, pontua.

Secco elenca a Xuxa como a interação com celebridade mais “impactante” de todas: “Porque é a minha ídola da infância. Meu sonho de vida era conhecer a Xuxa. Quando ela falou comigo, meu Deus do céu. Meu sonho de infância está próximo de ser realizado. Acho que a Xuxa foi o mais impactante”.