Reprodução/Instagram Alice, menina das palavras difíceis, vira apresentadora do Domingão

O 'Domingão com Huck' ganhou uma nova apresentadora. Alice Secco, a menina das palavras difíceis, comandará um quadro no programa da TV Globo.

Aos quatro anos, a criança foi contratada pela emissora para o quadro Pequenos Gênios.





Luciano Huck anunciou a chegada da pequena para o time do programa. "O nosso time do Domingão ganhou um reforço que vai explodir o 'fofurômetro'. Bem-vinda querida, Alice. Você é incrível e a coisa mais fofa do mundo", disse ele.

Já no vídeo, Alice agradece pelo convite. "Oi, Luciano Huck. Obrigada pelo convite! Estou muito feliz em fazer parte da turma do Domingão. Já estou ansiosa! Os Pequenos Gênios são incríveis! Crianças superdotadas exibem uma habilidade cognitiva fenomenal, absorvendo e articulando conceitos complexos com uma facilidade surpreendente. É um verdadeiro espetáculo. Estamos esperando todos vocês no Domingão!", disse ela.

