A garota Alice, conhecida como a menina das palavras difíceis, estreou ontem como apresentadora do quadro “Pequenos Gênios”, no Domingão do Huck. E assim como a plateia, Luciano Huck se derreteu com a pequena.

"Que fofurice é essa (...) Eu não vou aguentar Alice apresentando todos os times", afirmou Luciano.

Nas redes sociais, os internautas também não aguentaram a fofura. “Não to dando conta da Alice apresentando as crianças #Domingão”, comentou uma. “Estava esperando começar o Domingão pra ver a Alice”, disse outra. “Ai meu deuso! A Alice apresentando os pequenos gênios. Que fofura!”, elogiaram.