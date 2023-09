'Domingão do Huck': Batalha de Lip Sync tem Lady Zu e tiktokers

Resultado gerou revolta

Mas muitos internautas não concordaram com o resultado. “Na boa? Nada contra a Tati Machado, gosto dela, mas darem esse prêmio do Lip Sync do Domingão do Huck pra ela foi inaceitável. O que o Luís Miranda fez nesse palco hoje foi brilhante! Um espetáculo! Perdão, mas eu não concordo com esse resultado não. #BatalhadoLipSync”, disse um.“Eu gosto muito da Tati Machado, mas a apresentação do Luís Miranda foi diferente, mais bonita visualmente. Acho que ele deveria ter ganhado”, escreveu outro.