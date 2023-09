Reprodução Instagram - 06.09.2023 Lexa e Sebah Vieira

O embate judicial da cantora Lexa e do produtor Sebah Vieira terminou. Na última terça-feira (5), data que marca mais de 4 anos da ocorrência, Sebah usou as redes sociais para fazer uma retratação pública para a cantora. Além do texto, a publicação conta com fotos dos dois juntos.



“Gostaria de usar esse espaço para me retratar publicamente para a cantora Lexa sobre o ocorrido no ano de 2019, com relação ao trio elétrico. Esse foi um momento muito crítico, no qual ela ficou sem um trio elétrico e sei que causou muita tristeza para ela e os fãs dela”, iniciou o produtor.



Vieira ponderou que, mesmo após 4 anos, os dois têm “feridas abertas que precisam cicatrizar”. No entanto, ele declarou que eles se resolveram. “Mas hoje nos entendemos. A resolução do processo é mais uma etapa superada. Sendo assim, hoje, encerramos essa história e seguimos nossas vidas”, escreveu.



“Com minhas sinceras e humildes desculpas a ela, sua mãe, Sra. Darlin Ferrattry, e a todos os nossos fãs e artistas, que tanto aguardaram aquele momento. Obrigado a todos e aqui começamos uma nova etapa de vida”, finalizou.



Relembre o caso

No Carnaval de 2019, Lexa contratou um caminhão para a realização de um show especial em São Paulo. Contudo, o veículo não foi disponibilizado e a cantora ficou sem o trio elétrico esperado por ela e pelos fãs .



Abalada, Lexa contou com o apoio da classe artística que estava presente no Carnaval. Preta Gil foi uma das cantoras que se solidarizaram com a esposa de MC Guimê e, além de apoiá-la, cedeu espaço do próprio trio elétrico, para que ela pudesse cantar também. Mais de 4 anos depois do acontecido, a decisão judicial que envolvia Lexa e Sebah Vieira foi deliberada.

