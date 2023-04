Rodrigo Leonel MC Poze do Rodo

O cantor MC Poze do Rodo usou o Instagram nesta sexta-feira (28) para anunciar que será pai pela quarta vez. Mesmo não tendo sido planejado, o músico afirmou estar feliz e grato por mais uma benção na vida.

Poze afirmou que não está em um relacionamento com a mãe do bebê, mas que aconteceu num momento em que estava solteiro. Ele também revelou que, caso seja menino, o nome escolhido será Diogo, em homenagem a um amigo falecido.





A notícia do novo bebê movimentou as redes sociais e até mesmo a ex-namorada do cantor, Vivianne Noronha, se pronunciou. Ela esclareceu que a relação com Poze é de pai e mãe de três filhos lindos que precisam deles. A influenciadora desejou muita saúde e felicidade para o bebê que está por vir.

Este será o quarto filho do cantor, que brincou: "Mr. Catra, estouto chegando!". Ainda não há informações sobre a data prevista para o nascimento da criança, mas Poze afirmou estar pronto para dar muito amor e carinho ao bebê.









