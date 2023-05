Reprodução / Instagram 17.05.2023 MC Poze do Rodo faz chá revelação e revela nome da criança

MC Poze do Rodo realizou um chá de revelação nesta quarta-feira (17) para descobrir o sexo do bebe, fruto de um relacionamento relâmpago com a influenciadora Isabelly Pereira. O casal anunciou pelo Instagram que está esperando uma menina.

Poze e Isabelly filmaram a hora da revelação, feita através de uma queima de fogos com fumaça colorida, e compartilharam o momento com os seguidores.





“É a Jade, mais uma princesa!”, comemorou o cantor ao lado dos amigos. Mais cedo, Poze havia publicado um stories realizando o ultrassom ao lado da mãe da criança.

Com a chegada de Jade, o cantor será pai pela 4ª vez, Já Isabelly está esperando a primeira filha. Apesar da gravidez, Poze já afirmou que segue solteiro e não pretende engatar um relacionamento com a influenciadora.

Os outros três filhos de Poze são frutos do relacionamento com Viviane Noronha, que também assumiu estar solteira, apesar dos boatos que ela havia reatado com o cantor em segredo.





