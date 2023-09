Reprodução Gugu pediu desculpas para Thiago Lacerda após leiloar sunga do ator

Thiago Lacerda contou que recebeu um pedido de desculpas de Gugu Liberato após o apresentador leiloar uma sunga usada pelo ator.

No programa do SBT, o apresentador fazia leilões de itens curiosos e acidentalmente vendeu uma sunga que ele dizia ter sido usada pelo artista, porém não era verdade.





A produção da emissora afirmou que a peça teria sido usada durante a peça Paixão de Cristo. Na época, Lacerda processou Gugu, que foi condenado a pagar R$550 mil de indenização por danos morais.

O ator explicou no Que História É Essa, Porchat que tomou uma decisão precipitada ao envolver a Justiça. "Ele recebeu isso mal, me atacou, e eu não tive outra opção. Não é uma história muito legal, mas foi uma deselegância", disse ele.

"Houve uma confusão, e disseram que pegaram uma peça do meu figurino e foram leiloar na televisão. Alguém teve essa ideia e entregaram para a emissora concorrente, era uma sunga. Houve um constrangimento que era muito mais meu, foi uma coisa muito chata", afirmou.

"Ele leiloou, mas a cueca verdadeira estava comigo, ele estava enganando. Antes de falecer ele me ligou e se desculpou pelo ocorrido, e eu entendi. Foi uma história muito chata de ter que lidar, porque eu era influenciado por pessoas que diziam que era um absurdo, e eu era muito jovem. Tentei avisar e, por imaturidade ou influência, acabei dando um passo que, quando bateu nele, entendi que foi uma falta de comunicação", completou.

Em 2019, ano em que Gugu morreu, ele comentou o caso envolvendo o leilão. "Eu admiro e respeito demais o Thiago. Esse processo começou com um grande erro. Ou melhor, com uma sequência de erros, um deles porque eu acreditei na minha produção. Esse caso me incomodou e incomoda tanto que, nesses anos, várias vezes pensei em pedir ao Jayminho [Monjardim], nosso amigo em comum, para que me colocasse em contato com o Thiago", contou ele em entrevista ao jornalista Ricardo Feltrin.

