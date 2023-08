Foto: Reprodução / Instagram / @juliette Juliette

Campeã do “Big Brother Brasil: 2021”, advogada e cantora, Juliette celebrou a liderança no “Top 50 Brasil”, do Spotify, nesta quarta-feira (30), com a canção “Tengo”. “Vou confessar a vocês uma coisa: ‘Não esperava’”, disse através dos stories do Instagram.



“Oh, meu Deus do céu, minha gente! Sério, não sei mais o que falar, o que fazer, como agir. Só estou feliz e grata demais! Quem gosta de mim, gosta muito, não é pouco não. Muito obrigada, meus fãs, vocês são loucos e eu amo vocês demais”, declarou ela.



A cantora ainda pontuou que não esperava que “Tengo” fosse a canção a alcançar a liderança no topo da plataforma de áudio. Isso porque, ela imaginava que essa música não era a favorita dos ouvintes, tendo em vista que eles falam mais sobre outras faixas, como “Quase Não Namoro”, que ela fez parceria com Marina Sena.



“Não é a música que os fãs mais gostam, não imaginei que ela ia subir tanto. Eles [fãs] falam muito de ‘Ciclone’, ‘Beija Eu’ e ‘Quase Não Namoro’. E essa [‘Tengo’] - que eu tenho um carinho especialíssimo, pela citação a Gonzaga, pelo coro feminino e por ser uma referência ao triângulo - foi a surpresa mais bonita”, finalizou ela com a voz embargada.

Ouça a canção: