Reprodução/Instagram - 06.09.2023 Joe Jonas e Sophie Turner confirmaram o divórcio





Joe Jonas e Sophie Turner confirmaram o divórcio em uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (6). Em meio aos rumores sobre a separação, eles pediram privacidade após o fim do relacionamento de cerca de seis anos e explicaram que a decisão foi "conjunta e amigável".





"Após quatro maravilhosos anos de casados, nós decidimos, amigavelmente, encerrar nosso casamento. Há muitas especulações sobre os motivos, mas a verdade é que essa é uma decisão conjunta e esperamos sinceramente que todos respeitem nosso desejo pela privacidade, por nós e nossas filhas", afirmou o comunicado.









A confirmação do fim do relacionamento acontece após portais norte-americanos apontarem que crises no casamento motivaram a separação. Segundo o "Page Six", o divórcio teria sido a "última opção" para o cantor do Jonas Brothers, já que "nunca quis separar a família" .

Joe Jonas e a atriz de "Game of Thrones" assumiram o namoro em 2017. Eles se casaram em 2019, em uma cerimônia em Las Vegas. Os dois tiveram duas filhas juntos.

+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do portal: