Reprodução/TikTok Daze e Camilly





Camilly Victória, filha da dançarina Carla Perez com o cantor Xanddy Harmonia , usou as redes sociais para se declarar para a namorada, Daze. A jovem de 21 anos abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e aproveitou para dar detalhes do relacionamento aos fãs.



A filha de Carla Perez recebeu uma declaração de Daze, que a chamou de "mulher mais bonita do mundo", e logo se derreteu. "Você que é, princesa, e você é todinha minha", respondeu Camilly Victória.





Camilly também aproveitou para comentar os burburinhos sobre a vida pessoal. Segundo ela, o que importa é cuidar de quem ama. "Já me acostumei com boatos. Quem está feliz consigo mesmo não sai falando da vida de ninguém. O que importa é ser feliz, verdadeira, cuidar de quem eu amo e de minha vida", completou.





Antes de assumir o namoro com Daze, Camilly Victória viveu um relacionamento com o rapper Red Dum. A jovem seguiu o caminho do pai e também atua como cantora, além de ter se formado como produtora musical nos Estados Unidos .