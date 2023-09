Reprodução / Instagram Joe Jonas teria tentado salvar o casamento com a atriz

Joe Jonas e Sophie Turner estão se divorciando. O artista entrou com o pedido na última terça-feira (5), em Miami, citando diferenças irreconciliáveis. De acordo com uma fonte para o Page Six, essa foi a última opção do cantor diante das crises que vinha enfrentando com a ex.

Segundo as fontes anônimas, Joe nunca quis “separar a família”, mas que eles estavam “passando por isso este ano”. O casal teria tido várias divergências.

Para Joe, a decisão foi tomada com as filhas em mente, Willa, de 3 anos, e a mais nova, que ainda não teve o nome revelado. “Ele nunca quis separar sua família, mas teve que seguir o que considerava o melhor curso de ação para suas filhas. Um lar infeliz não é um lar, e a verdade é que ele e Sophie estavam passando por isso neste momento", afirmou a fonte.

Ainda de acordo com pessoas próximas ao casal, o motivo do divórcio não foi nada grave, mas sim pequenas divergências diárias. “A situação continuou crescendo e Joe finalmente chegou a um ponto em que sentiu que havia esgotado todas as opções para salvar o casamento”, disse uma fonte.

Já as fontes do TMZ, disseram que o motivo da separação foi os diferentes estilos de vida que cada um levava, Sophie gostando de sair e ir para festas, e Joe, de ficar em casa. Ainda houve relatos de que o cantor estaria cuidando das filhas “praticamente o tempo todo”, mesmo estando em turnê com os Jonas Brothers.

Nos papéis do divórcio, Joe pediu para que a guarda das filhas fosse compartilhada. "É do interesse superior dos filhos menores que as partes partilhem a responsabilidade parental”.