Fernando Zor assume primeiro namoro após término com Maiara

A fila andou para o Fernando Zor. O sertanejo postou fotos com a nova namorada, a estudante Nayara Munhoz, nas redes sociais. Esse é o primeiro romance que o sertanejo assumiu após o término com Maiara.

O cantor, de 39 anos, que está vivendo um romance com a estudante de biomedicina, postou um vídeo da viagem de pescaria que fez com a morena. Nas fotos que ela publicou, ela usa um boné da linha Fernando e Sorocaba, e roupas da marca de peixaria de Fernando.

No vídeo publicado por Fernando Zor, é possível ver que os dois estavam usando sapatos iguais, o dele com um "N" e o dela com um "Z". O cantor estava solteiro desde o término de seu noivado com Maiara.