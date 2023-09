Reprodução Instagram - 06.09.2023 Filho de Regis Danese visita o pai no hospital

Na última terça-feira (5), o atleta Brunno Danese, filho do cantor gospel Regis Danese , usou as redes sociais para compartilhar um registro ao lado do pai, que foi hospitalizado após sofrer um acidente de trânsito no dia 30 de agosto. Na ocasião, Regis ia para um show em Ceres, Goiás.



Na legenda da publicação da foto que fez no Instagram, Brunno celebrou a recuperação do genitor e afirmou ter sido um “milagre”. “Algumas pessoas falam que foi sorte, outras estão surpresas com a recuperação rápida, mas a frase certa é que foi um milagre de Deus”, declarou.



“Visitando o paizão”, acrescentou ele no post em que aparece beijando o rosto do pai, que está deitado na cama de um hospital. Kelly Danese, esposa de Régis e mãe de Brunno, repercutiu o momento entre pai e filho e comentou: “Deus blinde vocês”.



Ontem (5), Kelly compartilhou um storie que informava a possibilidade do marido receber alta nesta quarta-feira (6) e declarava que o estado de saúde do cantor era estável. Na situação do acidente, que ocorreu no dia 30 de agosto, Regis dirigia quando foi surpreendido por um caminhão, que colidiu com seu carro . Daniel, irmão do cantor, também estava no veículo.

Confira a publicação na íntegra: