Regis Danese se recupera bem do acidente de carro que sofreu na última semana. Isso porque sua filha, Brenda Danese, postou um vídeo caminhando com o pai no Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugol). O artista gospel teve perfuração no intestino, além de fraturas em três costelas, tórax e punho. Conforme o boletim médico divulgado pela unidade nesta terça-feira (5), o cantor está internado na enfermaria com quadro regular.







"Olha só quem está melhorando, já está fazendo a caminhadinha dele. Estamos aqui, graças a Deus! Deus está sendo extremamente bom, fiel. Os médicos até falaram que a recuperação do papai está sendo surpreendente, uma das mais surpreendentes que eles já viram", disse Brenda no vídeo.

O cantor de 50 anos passou por uma uma laparotomia seguida de uma enterorrafia - que é a abertura do abdômen e a sutura feita no corte do intestino, respectivamente. Confira o vídeo:

Filha de Regis Danese mostra recuperação do pai após acidente gravíssimo pic.twitter.com/kbDNVTOVld — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) September 5, 2023





Acidente



O artista dirigia o carro no início da noite da quarta-feira (30) quando bateu contra um caminhão na BR-153, em Jaraguá, região central do estado. Ele estava acompanhado do irmão, Daniel Danese, que não teve ferimentos. O caminhoneiro também não se machucou.

Regis faria um show em comemoração aos 70 anos de Ceres, organizado pela prefeitura. Em comunicado publicado nas redes sociais, a organização do evento lamentou o episódio e informou o cancelamento do show.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho