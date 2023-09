Reprodução/Globo - 04.09.2023 Regis Danese sofreu acidente de carro em Goiás





Após receber alta da UTI , Regis Danese se pronunciou sobre o acidente de carro que sofreu na última quarta-feira (30), em Goiás. O cantor admitiu que estava cansado enquanto dirigia o veículo e ressaltou que o cinto de segurança o salvou.



Regis estava com o irmão, Daniel Danese, e contou que acompanhava o GPS no celular, que caiu no chão. Quando o familiar abaixou para pegá-lo, o cantor se distraiu e o veículo atingiu o caminhão que trafegava na via de sentido contrário.





"Sabe aquela distração, momentinho, que virei assim, e como estava na curva, achei que não tinha nada na frente [...] Foi um susto muito grande. Me assustei com o impacto, não vi nada. Só vi depois nas imagens o carro todo arrebentado. Do meu lado não tinha porta. Se não estivesse com o cinto de segurança, acho que teria morrido", afirmou ao "Fantástico", neste domingo (3).

Danese estava a caminho de um show na cidade de Ceres e relatou que não havia descansado antes da apresentação. "Deitei 1h30 da manhã, 3h30 já estava de pé", expôs o cantor, que realiza de 15 a 20 apresentações por mês.

O artista gravou vídeos logo após o acidente, aparecendo ferido enquanto era socorrido , e explicou que tomou a decisão para comunicar que não havia morrido na ocasião. "As pessoas veem um carro acidentado e o Regis Danese lá no chão e [falam:] 'Ah, ele morreu, está em estado grave e morreu'. Eu mesmo já vou dar a notícia, de que estou bem, sofri um acidente", declarou.

