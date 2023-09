Reprodução/Instagram Filha de Mingau expõe pessoas oportunistas em meio à internação do pai

Nesta terça-feira (5), a filha de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, desabafou nas redes sociais sobre as pessoas oportunistas que estão usando da situação do pai para criar polêmicas.

O músico foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro, na madrugada do domingo (3) e está internado em estado grave.





"Além de sofrermos ao ver uma pessoa a quem amamos muito em estado grave, encontramos oportunistas e quem se alimente de polêmicas e tentam transformar a vítima em réu", iniciou ela. "Deus nos livre dessa gente imunda, que não faz falta ao mundo e é incapaz de pensar ou dizer algo de bom", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Mais cedo, o estado de saúde de Mingau foi atualizado durante uma coletiva de imprensa no Hospital São Luiz, em São Paulo, onde ele está internado.

O baixista da banda Ultraje a Rigor segue sedado e mantido sob ventilação mecânica, segundo nota do Hospital enviada ao iG Gente.

Reprodução/Instagram Filha de Mingau desabafa nas redes sociais