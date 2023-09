Reprodução Mingau: SBT cancela gravações do 'The Noite': 'Assunto mexe com todos'

O programa "The Noite", do SBT, comandado por Danilo Gentili, cancelou todas as gravações previstas para essa semana após o baixista Rinaldo Amaral, o Mingau, ser baleado no último sábado (2). A decisão partiu do apresentador e dos colegas que alegam não ter "clima" devido o momento delicado.

Nesta segunda-feira (4), Danilo Gentili e o vocalista da banda Ultraje a Rigor Roger Moreira compareceram ao estúdio do SBT para gravar o início da edição que será exibida hoje.

A gravação levará uma mensagem de agradecimento ao apoio do público e de solidariedade ao colega do programa.

“A gente aqui é tudo amigo. Esse assunto mexe com todos, então, hoje, não teríamos condições de gravar um programa que tem como intuito ser divertido e buscar o riso de todos. Eu não estou com o clima para fazer isso, o Roger não está e ninguém aqui está”, explicou Danilo Gentili.

“Por isso, optamos hoje e nos próximos dias fazer um leve recesso em novas gravações do The Noite. Porém, vamos transmitir essa semana entrevistas que foram gravadas na semana passada, inclusive com a participação do Mingau”, completou.



O vocalista Roger Moreira foi quem divulgou a situação do atentado contra o baixista na madrugada de domingo (3). Ele está acompanhando a situação de perto e visitou o Hospital São Luiz, unidade do Itaim, onde Mingau foi operado e está recebendo tratamento.

“Falei com ele sedado, mas vi a resposta dele. Ele começou a respirar mais rápido, parecia querer responder: ‘Estou bem, vou ficar bem’. Estou muito confiante de que ele vai sair dessa. Nós estamos com bastante esperança”, afirmou.



“Quanta gente gosta do Mingau. Recebemos ajuda vinda de todos os cantos. Daqui do SBT, de gente que nem conhecemos. Todos querendo ajudar”, adicionou.