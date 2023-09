Reprodução Filha de Mingau se declarou ao pai





Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, ganhou uma declaração da filha, Isabella Aglio, enquanto segue internado na UTI em São Paulo. O baixista do Ultraje a Rigor foi baleado na cabeça e realizou uma cirurgia para a remoção da bala . Segundo a última atualização do estado de saúde, o quadro é grave.

"Pai, você é muito amado e querido por todos. Não existe uma pessoa que não goste de você. Você não tem noção de quanta gente se mobilizou para te ajudar. Não vemos a hora de poder comemorar a vitória da sua recuperação! Te amo mais que tudo", afirmou Isabella nos stories do Instagram, onde compartilhou uma foto com o pai atrás de uma estrutura de coração com bexigas.





Isabella já havia informado o público que faria as atualizações oficiais sobre a situação do pai. Entre as publicações mais recentes da filha do músico, ela compartilhou um comunicado da assessoria que agradece os "atendimentos médicos qualificados que fizeram toda a diferença para ele sobreviver, tanto em Paraty, quanto em São Paulo".

Mingau foi baleado na cabeça no último sábado (2), em Paraty, no Rio de Janeiro. O integrante do Ultraje a Rigor foi transferido para o Hospital São Luiz, em São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência. O boletim médico mais recente, divulgado na manhã desta segunda-feira (4), informou que o estado clínico é grave e que ele está "sedado e mantido sob ventilação mecânica".

