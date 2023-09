Reprodução/Instagram - 05.09.2023 Ator Victor Meyniel foi agredido no Rio de Janeiro





Victor Meyniel voltou às redes sociais nesta segunda-feira (4) após ser agredido em um crime de homofobia pelo estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre . Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, o ator apareceu com os hematomas no rosto e disse que estava "revisitando" o momento da agressão para tentar superar o trauma.

"Estou passando por um processo, e claro, revisitando muito o acontecido. E às vezes é bom revisitar, reviver, porque isso é um ato de dessensibilização que aprendi com a terapia e é muito importante, para gente superar traumas. A gente vai revistando, revivendo e isso vai sendo dessensibilizado da gente. É uma etapa para cura emocional sobre o ocorrido", emocionou-se ao dizer", declarou.





Meyniel foi espancado no último sábado (2) e celebrou o aniversário no dia seguinte, junto a pessoas próximas. "Meu aniversário ontem foi comemorado com muito amor, aqui em casa mesmo, com familiares e amigos", pontuou.

O ator ainda agradeceu "as mensagens de carinho e a rede de apoio" durante a recuperação após ser agredido. "Queria muito agradecer, vocês estão sendo o pilar, não tenho nem o que dizer. Isso aqui [hematomas] vai sair, vai passar e é isso. Todo o amor do mundo. Amor com amor. O ódio deixa para lá", comentou.

O estudante de medicina foi preso em flagrante após agredir Victor e a Justiça do Rio determinou a prisão preventiva, apontando a "extrema violência" de Yuri. Já Gilmar José Agostini, porteiro que presenciou a agressão e não fez nada, foi autuado por omissão de socorro .

+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do portal: