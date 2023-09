Reprodução/ Instagram Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas

Além de vocalista do Detonautas Roque Clube, Tico Santa Cruz se mostrou um artista ativo politicamente nos últimos anos. Ele não só se manifestava através das músicas do grupo, como também usava as próprias redes para questionar o governo. No entanto, após começar a criticar o comando do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o cantor recebeu ataques na web.

Ao iG Gente, Tico contou como o linchamento virtual mexeu com o psicológico dele e com o da família e como tenta se desvincilhar das temáticas. "Estou com um hiperfoco na minha família, no meu trabalho e nas coisas com as quais eu tenho que me preocupar que, durante algum tempo, ficaram no segundo plano porque era necessário", pontua ele, que, além de estar em turnê com o Detonautas, estará presente no The Town no dia 9 de setembro.

Tico relembra as marcas dos ataques virtuais na vida pessoal. "A minha família sofreu muito, a minha banda sofreu muito por conta das minhas movimentações... Muito mesmo, assim, num nível que ninguém tem a menor ideia", disse, emocionado.

Ele ressalta que muitas pessoas levavam as críticas dele contra Jair Bolsonaro (PL) para o lado partidário: "As pessoas estavam equivocadas, viram depois que as coisas estavam sendo faladas, faziam algum sentido e não tem a ver com posição partidária, é uma posição de defesa da democracia". Santa Cruz conta que não se arrepende de se posicionar politicamente. "Eu fiz o que tinha que fazer, não me arrependo de ter feito".

Perdeu tempo com a família em prol de debates políticos

Nem só os ataques impactaram a vida pessoal do cantor e dos entes queridos dele. Além de se posicionar nas redes sociais, Tico Santa Cruz promovia debates políticos presencialmente e se deslocava para isso, perdendo tempo em que poderia passar com as família e até com os colegas de banda.

"Eu estava na estrada trabalhando em debates públicos, porque eu viajava, ia para lugares, para escolas, para universidades, para uma série de movimentações relacionadas ao debate da democracia", relembra ele.

O artista, porém, aponta que mudou em prol dos familiares e do Detonautas: "A minha vida pessoal obviamente passou por transições e eu fui amadurecendo ao longo do tempo, para poder privilegiar a minha família com qualidade, principalmente, no que diz respeito a essa permanência quando eu estou no Rio de Janeiro [onde a família mora]. Eu acho que nos últimos anos eu perdi muito tempo (...) Eu não me sinto mais necessário, no sentido de sair da minha casa para poder ir para esses ambientes, aonde existem debates acontecendo ou que existiram debates acontecendo. Isso me privilegia no sentido de que eu posso oferecer mais tempo para minha família e para a banda no meu trabalho".



Vale lembrar que, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), em 2021, notícias afirmaram que Tico Santa Cruz se separou da esposa Luciana Rocha Moreira. Os dois, no entanto, estão juntos atualmente, após 23 anos de casamento. O artista e a mulher são pais de Lucas, de 22 anos, e Bárbara, de 15.





Terapia e processo

O cantor teve que procurar terapia após o linchamento virtual: "Eu acho que tem uma questão de saúde mental relacionada a esse tema, que foi muito pesado, e muita gente negligenciou ao longo de todos esses anos. Então, eu estou fazendo um trabalho permanente de tratamento terapêutico, psicanálise, para poder também encontrar dentro de mim esses lugares, onde eu preciso me movimentar para poder estabelecer uma rotina saudável".

Além da terapia, Tico tomou outras medidas após o linchamento. Ele recorreu à Justiça. "Tem muita gente que foi processado e perdeu. Têm muitas pessoas que vão responder na esfera criminal. Na medida que os processos forem caminhando e os resultados forem saindo, as pessoas que de alguma maneira fizeram algo que foi contra a lei e colocou em risco a minha família, a minha vida ou a vida das pessoas que estavam próximas... Essas pessoas foram responsabilizadas e os processos continuam correndo na Justiça", relata ele.

