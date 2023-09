Reprodução Instagram - 04.09.2023 João Guilherme presta apoio ao ator Victor Meyniel, após caso de homofobia

João Guilherme Ávila, ator, cantor e influenciador, de 21 anos, veio a público demonstrar apoio ao também ator Victor Meyniel, de 26 anos, após o jovem sofrer agressões por homofobia no último sábado (2).



“Muito triste o que aconteceu com Victor Meyniel. Um menino carismático e querido com todos sendo atacado daquela forma por puro preconceito é de embrulhar o estômago, de dar sangue nos olhos. A covardia de quem consente espanta. Desejo melhoras e que a justiça seja feita”, escreveu João Guilherme no Twitter.



Victor Meyniel e a mãe dele foram a uma delegacia no Rio de Janeiro e prestaram queixa no último domingo (3). A agressão motivada por homofobia aconteceu no dia anterior, sábado (2), a ida do ator e da mãe à delegacia.



“O agressor foi preso e encaminhado na tarde de sábado para o hospital. Foi pedido a prisão preventiva do mesmo, que também está sendo acusado de falsidade ideológica, porque se identificou como médico da aeronáutica. O porteiro do prédio também foi indiciado por omissão a socorro”, diz a nota publicada pelo advogado do ator, Ricardo Brajterman.

Veja o tweet de João Guilherme:

MUITO triste o que aconteceu com victor meyniel. Um menino carismático e querido com todos sendo atacado daquela forma por puro preconceito é de embrulhar o estomago, de dar sangue nos olhos.

a covardia de quem consente espanta. Desejo melhoras e que a justiça seja feita. 🤍 — J҉ (@Joaoguiavila) September 3, 2023