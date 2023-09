Reprodução Sthefany Brito chora ao falar da saúde do irmão: 'Está lutando muito'

A irmã de Kayky Brito, a atriz Sthefany Brito, desbafou nas redes sociais nesta segunda-feira (4) ao falar da saúde do ator e agradecer o carinho do público que torce pela recuperação dele. Kayky Brito foi atropelado na madrugada de sábado (2) na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Através dos Stories do Instagram, Sthefany dedicou um tempo para enviar uma mensagem aos seguidores e fãs do irmão.

"Estou ensaiando de vim aqui muitas vezes, tentei muitas vezes, mas não conseguia falar sem chorar. Eu não posso deixar de passar aqui para agradecer todas as orações, todo apoio, toda energia positiva em prol do meu irmão", disse emocionada.

"A gente só agradece a Deus, ele tá vivo, ele tá aqui, poderia ter sido muito pior, então, a gente só tem gratidão no nosso coração. Muito obrigada a todas as mensagens lidas aqui, ele está lutando muito e no tempo de Deus e no tempo dele a gente vai ter ele de volta. Muito, muito, muito, muito obrigada", completou.

O ator Kayky Brito foi atropelado na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, onde estava em um quiosque com amigos, incluindo o apresentador Bruno De Luca. O artista deixou o estabelecimento para ir até o carro estacionado e, ao retornar, foi atropelado enquanto atravessava.

🚨FAMOSOS: Sthefany Brito apareceu emocionada para agradecer as orações feitas pela saúde do irmão, Kayky Brito:



“No tempo de Deus a gente vai ter ele de volta”. pic.twitter.com/rQc8KaU8hS — CHOQUEI (@choquei) September 4, 2023