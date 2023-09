Reprodução/Multishow - 04.09.2023 Bruno Mars se apresentou no festival The Town





Bruno Mars concluiu as apresentações do primeiro fim de semana do The Town , em São Paulo, e agitou o público com uma música em português. Durante o show deste domingo (3), o tecladista da banda do havaiano tocou "Evidências" e promoveu um coro da plateia cantando o sucesso de Chitãozinho e Xororó.

A dupla sertaneja autora da canção reagiu ao momento nas redes sociais. "Ficou lindo demais", afirmou no Instagram, onde ainda compartilharam o vídeo com emojis de apaixonados e corações. A postagem também rendeu elogios de brasileiros pela ação de Bruno no show.





"Entregaram tudo e mais um pouco! Entrega a certidão de brasileiro para o Bruno agora", elogiou um internauta. "Bruninho entregou o verdadeiro hino nacional. Dá o RG para ele", afirmou outro. "Sertanejo no show do Bruninho, arrasou", comentou mais um.





Além de "Evidências", Bruno Mars também se arriscou ao falar algumas palavras em português na apresentação. O artista disse "eu quero você gatinha", repetiu o apelido de "Bruninho" e ainda afirmou que é "tímido" entre as performances dos sucessos.

O cantor volta a se apresentar no The Town no próximo final de semana, em 10 de setembro. Confira abaixo os destaques do primeiro show dele no festival:









