Reprodução/Instagram Regis Danese está com estado de saúde regular e consciente após acidente

O cantor gospel Regis Danese recebeu alta da Unidade de Terapia Intesiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiás. O boletim médico foi divulgado nesta sexta-feira (1º), atualizando o quadro do cantor após o acidente de carro que aconteceu na quarta-feira.



Na noite de quarta-feira (30), Regis Danese e o irmão sofreram um acidente de carro após o veículo colidir com uma carreta na BR-153, em Goiás. O cantor estava a caminho do local onde faria um show, no município de Ceres.

De acordo com o g1, o quadro clínico do cantor é "regular" e ele já foi transferido para a enfermaria da instituição de saúde, onde está consciente e respirando espontaneamente.

Devido o acidente, Regis Danese teve o intestino perfurado, sofreu três fraturas na costela e quebrou o braço. De acordo com a reportagem, o artista passou por cirurgia de laparotomia e enterorrafia.

"A laparotomia é o acesso à cavidade abdominal para saber o que realmente aconteceu. A rafia é a costura do intestino", destacou o médico responsável pelo procedimento.

O irmão do cantor, Daniel, e o caminhoneiro que dirigia a carreta não ficaram feridos. Apesar disso, o carro que conduzia a dupla de irmãos ficou com a lateral destruída.