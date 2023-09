Reprodução/TV Globo Cissa Guimarães deu entrevista ao Fantástico

Em entrevista exclusiva ao Fantástico neste domingo (3), a atriz Cissa Guimarães comentou a decisão judicial que mandou de volta à prisão dois homens que foram condenados pelo atropelamento que matou o filho dela, Rafael Mascarenhas, em 2010.

“Treze anos não são 13 dias. É um alívio a justiça ser feita. E, vencer essa batalha, que eu acho que já tinha que ser vencida há tanto tempo... Mas eu nunca desisti, nunca mesmo”, disse a atriz.

A entrevista foi feita em Caraíva, uma vila no sul da Bahia, onde Cissa sempre passava férias com Rafael. Ela estava lá quando soube do encerramento do processo, faltando apenas a Justiça expedir uma intimação para que Roberto e Rafael Bussamra - pai e filho condenados pela morte de Rafael em 2015 - cumpram a pena.

Os autores do crime receberam a intimação e vão se apresentar à Justiça dentro do prazo de 15 dias, que começaram a ser contados na última sexta-feira (1º).

“É reviver tudo de novo. Tudo de novo. É reviver exatamente, literalmente, tudo de novo. Eu sei que nada vai trazer meu filho de volta, mas essa justiça precisa ser feita”, disse Cissa ao Fantástico.

Dos 12 anos e nove meses a que foi condenado, Rafael Bussamra (atropelador), vai cumprir três anos e meio por homicídio culposo (sem intenção de matar). E o pai dele, inicialmente condenado por corrupção a oito anos e 11 meses, cumprirá três anos e 10 meses. Ambos foram condenados em regime semiaberto - ou seja, poderão passar o dia fora da cadeia, mas devem dormir na prisão durante o tempo de pena.

Relembre o caso

Reprodução/ Instagram @cissaguimaraes Cissa Guimarães e Rafael Mascarenhas em viagem, em Paris











Rafael Mascarenhas foi atropelado durante a madrugada de 20 de julho de 2010, no antigo Túnel Acústico, que hoje leva o nome dele e une a Gávea ao Túnel Zuzu Angel, na Zona Sul da capital carioca.

No dia de sua morte, a passagem estava fechada para manutenção, então o jovem aproveitou a interdição do túnel para andar de skate com os amigos.

Rafael Bussamra tinha 25 anos na época e fazia um racha (corrida de carros) a mais de 100 km/h no mesmo local quando atropelou o filho da atriz e fugiu sem prestar socorro. Horas depois, o rapaz de apenas 18 anos morreu no hospital.