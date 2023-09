Reprodução/ Instagram Italianos pedem prisão de Kanye West após flagra quente em público

Kanye West e Bianca Censori foram banidos para sempre dos passeios de barco em Veneza, cidade italiana, por uma empresa de viagens e turismo que, recentemente, organizou um passeio de lancha no qual o casal foi visto em suposto ‘ato libidinoso’.



Em comunicado ao Daily Mail Australia, a empresa responsável pelo passeio feito por Kanye e a esposa, Venezia Turismo Motoscafi, disse que eles [Kanye e Bianca] “não serão bem-vindos” nos navios que são usados nas expedições turísticas de barco.



Em relação a suposta prática do ‘ato libidinoso’, a instituição turística afirmou que “desconheciam completamente” o fato do rapper ter abaixado as calças antes de imagens e vídeos dele viralizarem nas redes sociais. “O motorista tinha que ficar atento ao trânsito e não viu essas obscenidades”, acrescentou a empresa.



A Venezia Turismo Motoscafi ainda pontuou que “Se isso tivesse acontecido, ele teria desembarcado imediatamente e denunciado os transgressores às autoridades”. Por fim, a empresa reiterou: “West e sua esposa certamente não serão bem-vindos a bordo dos barcos”.

Veja o momento flagrado por turistas:

Kanye West show his butt during Italian boat ride with Bianca Censori pic.twitter.com/qMII4gy1xS — Daily Viral (@DailyviralUS) August 28, 2023