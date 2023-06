Mais de 11 mil flores: o casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy

A igreja

A cerimônia aconteceu na Igreja tradicional Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro do Rio. A decoração do local surpreendeu. O casal optou colocar 4.000 rosas e 7.000 hastes de boca-de-leão brancas. Para completar o clima florido, o altar foi decorado com uma cascata de orquídeas e ásteres brancas.