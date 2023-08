Reprodução/ Instagram Italianos pedem prisão de Kanye West após flagra quente em público

Kanye West e a esposa Bianca foram flagrados em um momento íntimo durante um passeio em Veneza, na Itália. Eles foram vistos juntos enquanto faziam um passeio de gôndola pela cidade no último domingo (27) e gravados por turistas. As imagens repercutiram e italianos estão pedindo a prisão do casal.

Em um dos registros, Kanye aparece com as calças abaixadas, enquanto Bianca está próxima ao seu quadril. O bumbum do rapper ficou à mostra enquanto ele estava sentado de costas. Além disso, foi possível perceber que os braços de Bianca estavam apoiados no joelho do produtor, enquanto ele acariciava a cabeça dela.

Internautas italianos, então, pediram a prisão do casal por prática de "ato libidinoso" em público, algo proibido no país. A multa pode chegar a R$ 1.600 pelo crime.

Kanye West show his butt during Italian boat ride with Bianca Censori pic.twitter.com/qMII4gy1xS — Daily Viral (@murarik193) August 28, 2023