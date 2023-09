Reprodução Instagram - 04.09.2023 Gloria Pires posa de biquini na folga das gravações de 'Terra e Paixão'

Vista na pele da personagem Irene em “Terra e Paixão” , trama escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, Gloria Pires, de 60 anos, atualizou as redes sociais com um registro de biquíni no último domingo (3), dia em que esteve de folga das gravações da novela.



“Ótimo domingo”, escreveu ela como legenda da publicação em que aparece com um biquíni com listras nas tonalidades de verde. Na foto, a atriz aparece em frente à uma piscina e atrás dela há cadeiras de sol.



No registro, Gloria usa as madeixas naturais grisalhas e curtas, tendo em vista que, na novela, a artista passa por um longo processo de caracterização com a aplicação de uma lace. Isso porque a personagem Irene é conhecida pelos fios longos e iluminados.



Após o fim de “Terra e Paixão”, que tem término previsto para janeiro do próximo ano, Gloria Pires deixará a Rede Globo. Na trama, a vilã é casada com Antônio La Selva (Tony Ramos), mãe de Petra (Debora Ozório) e do falecido Daniel (Johnny Massaro), e madrasta de Caio (Cauã Reymond).