Reprodução João Gomes é acusado de agressão e maus-tratos ao primo de 13 anos

Uma mulher que se diz prima do cantor João Gomes está o processando por suposta agressão contra o filho dela de 13 anos. O caso foi divulgado neste sábado (2). O cantor se pronunciou rebatendo as acusações, alegando "distorção dos fatos".

Ao perfil do Instagram Subcelebrities, a mulher relatou que o filho foi morar com João Gomes, para que o cantor pudesse proporcionar melhores condições de vida. No entanto, ela aponta que durante a tutela, o menino de 13 anos estava sendo maltratado e sofrendo agressões.

"Fiquei ciente de outra ocasião anterior, na qual não houve evidências visíveis, mas recentemente meu filho estava sendo deixado na companhia de outra pessoa, que o tratava de forma desumana, privando-o de alimentação adequada e obrigando-o a acordar nas condições mais adversas para levá-lo à escola. João tinha conhecimento disso e nada foi feito", contou.

Na publicação, foi apontado que quem cuidava do menor era um amigo próximo de João Gomes. Em áudio divulgado, o menor expressa que teria medo do rapaz que o cuidava.

"Estou indo bem na escola, pode perguntar. Só não quero que ele cuide de mim, pode ser qualquer outra pessoa, menos Matusa. Eu prefiro Leleo, confio mais nele", disse o menino.



Segundo a prima do cantor, João Gomes teria ficado ciente da situação e tentou contatá-la, no entanto, ela diz que não conseguiu conversar com o famoso porque ainda está muito abalada.

Por fim, a mulher relembrou uma situação quando João Gomes teria sido agressivo na frente da avó. Segundo ela, o cantor bateu no rapaz e a avó teria ficado suplicando para que ele parasse.

"Se não estava dando certo, era só devolver meu filho, e não fazer essa covardia", desabafou ela.







João Gomes se pronunciou

"A equipe do artista João Gomes, toma conhecimento oficioso do fato veiculado em alguns perfis de redes sociais e vem a público pronunciar-se no único objetivo de registrar surpresa, pois supostamente decorrente de familiares direto do menor, e destacar a completa distorção da situação com a realidade. Por respeito à intimidade das partes e, principalmente, do menor, conturbações na convivência e educação do menor vinham ocorrendo, tanto no seio familiar, como na escola.

O comportamento inapropriado e a agressividade do menor já extrapolava o admissível e a consequência do retorno do mesmo aos familiares era decisão tomada.

Nesse contexto, a equipe de João Gomes registra que o artista e seus familiares aguardarão as formalidades legais e o momento correto para prestar todos os esclarecimentos porventura necessários", disse a equipe do cantor ao Portal Leo Dias.