A influenciadora atualizou o status de relacionamento

Nesta sexta-feira (1), em conversa com os seguidores do Instagram, por meio dos stories, a influenciadora Karoline Lima atualizou o status da vida amorosa, que é muito especulada pelos internautas.



Karoline pontuou que não mente aos seguidores e que é sempre muito sincera. “Amigos, vocês sabem muito bem que eu sou muito sincera com vocês, sempre fui, sempre vou ser”, iniciou.



Ela pontuou que “nada mudou”na vida pessoa dela e que está “solteira”. “Se algum dia eu precisar vir aqui contar algo que aconteceu, pode deixar, vocês saberão através de mim”, explicou.



“Não precisam procurar saber através de pessoa X ou Y. Mamãe conta tudo. Dessa vez, não seria diferente. Não me ‘pronunciei’ porque nada mudou”, assegurou ela. Karoline e o ex, o jogador Éder Militão, são pais de Cecília, de 1 ano. Após polêmicas no passado,o ex-casal demonstra um bom convívio nas redes sociais atualmente.

